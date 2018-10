Parte per sbaglio un colpo di fucile, padre impallina suo figlio

Una giornata in montagna, per una battuta di caccia, ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un 64enne di Pertica Bassa, che per errore ha ferito con una fucilata il figlio di 28 anni. L’incidente è accaduto nella mattinata di mercoledì, nella zona del Lago della Vacca

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il 64enne stava camminando quando il fucile sarebbe improvvisamente caduto a terra. Pochi attimi concitati: nel tentativo di recuperare l'arma sarebbe partito il colpo, che ha raggiunto il 28enne alla caviglia.

Tutto è accaduto poco dopo le 9, sul posto sono intervenute un'eliambulanza e una pattuglia dei carabinieri. Dopo le prime cure in loco, il 28enne è stato trasferito all'ospedale Civile di Brescia: le sue condizioni non sarebbero critiche, è stato ricoverato in un codice giallo.