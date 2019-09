Cerca di recuperare il cane ma rimane bloccato sui monti: salvato dal Soccorso alpino

Fortunatamente aveva con sé il telefono cellulare, col quale ha potuto chiamare i soccorsi. Brutta avventura ieri in Valle Camonica per un uomo di una cinquantina di anni, salvato nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 settembre, dagli uomini della V sezione Bresciana del Soccorso alpino di Breno.

Durante una passeggiata in montagna nei pressi del lago di Lova a Borno, l'uomo ha visto il proprio cane allontanarsi, dirigendosi in una zona impervia. Impossibilitato a tornare sul sentiero, il cane era bloccato, così il 50enne ha deciso di avvicinarsi per tentare di portarlo in salvo. Una volta raggiunto il cane, anche l'uomo però è rimasto bloccato, ed ha chiamato il Soccorso alpino.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno dapprima imbragato e messo in salvo l'uomo, dopodiché hanno recuperato anche il cane. Una brutta avventura con lieto fine.