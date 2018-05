Nubifragi tra Sebino e valli: automobilisti in trappola, acqua e fango nei garage

Dalla Valcamonica al Sebino un fine settimana da dimenticare per il maltempo: tanta, tantissima pioggia tra sabato sera e domenica pomeriggio, non pochi i disagi, gli allagamenti, gli smottamenti. Numerosi gli interventi straordinari delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco. Con una curiosa anomalia: della pioggia di sabato ha “pagato” solo Darfo Boario Terme.

I paesi vicini infatti sono stati risparmiati: la bomba d'acqua si è concentrata solo nel territorio comunale. La conta dei danni. Sono scoppiati vari tombini nella zona del residence Alpino: garage e cantine allagate, acqua e fango dappertutto. Non pochi i problemi anche per chi abita nei dintorni.



Qualche guaio anche per gli automobilisti, in varie zone del paese. Alcune vetture sono rimaste bloccate, circondate dall'acqua, nei sottopassaggi del centro commerciale Adamello e lungo il sottopassaggio della Ss42 nella frazione di Bessimo (dove pare che in pochi minuti si sia accumulato più di mezzo metro d'acqua). Fiumi d'acqua anche in centro, in Corso Zanardelli.