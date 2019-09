Catturato il 'mostro' del Lago d'Iseo: è una bestia lunga 2,4 metri

Un vero “mostro”, da oltre 70 chili di peso e lungo quasi due metri e mezzo: pescato sui fondali laddove il fiume Oglio sfocia nel Sebino, in territorio di Pisogne, dall'esperto pescatore Pierluigi Belotti, di Angolo Terme. La pesca miracolosa nella notte tra sabato e domenica: lo scrive Bresciaoggi, che riferisce della “caccia” a un pesce siluro dalle dimensioni mai viste, almeno sul lago d'Iseo.

Come detto pesa più di 70 chili, ed è lungo 2 metri e 40 centimetri: ha una bocca così larga, più di un metro e venti, che sarebbe in grado perfino di inghiottire un cane. Un risultato da record, anche se è lo stesso Belotti a raccontare di non volersi fermare qui: nel lago potrebbero infatti sguazzare pesci siluro lunghi fino a tre metri.

Il pescatore bresciano era fuori in barca: come esca ha utilizzato un'anguilla intera. E alla fine lo “squalo” ha abboccato: ci è voluta più di un'ora e mezza per avere la meglio della “bestia”. Ma chi l'ha dura, la vince: e il pesce è stato portato a riva. Ma che fatica.