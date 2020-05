Terribile ritrovamento: vicino a un canneto spunta il cadavere di un uomo

Lunedì mattina, verso le 9, un cadavere è stato recuperato dalle acque del Lago d'Iseo, nei pressi del bar Vela di Paratico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari e di Capriolo, la Croce blu del Basso Sebino e i vigili del fuoco di Palazzolo. Per l'uomo non c'era già più nulla da fare.

Il corpo si trovava vicino alla riva, sui sassi in prossimità di un canneto. Sono in corso le indagini, anche con l'intervento di un medico legale, per stabilire le cause del decesso e da quanto tempo sia avvenuto. Ancora sconosciute le generalità.