Progetto rimandato: niente ruota panoramica con vista sul lago

Il progetto era molto chiaro: installare una grande ruota panoramica (alta più di 30 metri) per attirare visitatori, anticipando e destagionalizzando il turismo lacustre. Nonostante le serissime intenzioni, l'idea dell'amministrazione comunale di Desenzano del Garda è stata almeno per ora accantonata.

La grande ruota panoramica sarebbe stata posizionata nel parcheggio della Maratona, negli spazi dei giardini Marinai d'Italia, di fianco alla Fraglia Vela. Il progetto prevedeva la permanenza dell'attrazione da marzo a maggio, senza alcun costo per il vincitore del bando, almeno nel primo anno, al termine del quale sarebbero stati stabiliti i costi per gli eventuali successivi tre anni.

Purtroppo però il primo bando pubblico è andato a vuoto, così l'amministrazione ha deciso di desistere. Di certo nella vicenda ha un peso non indifferente l'indagine nazionale che mira a fare chiarezza sul rispetto delle normative di sicurezza proprio delle ruote panoramiche. Sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi, che riporta la notizia, è intervenuto l'assessore Francesca Cerini: «Le cose si sono complicate e per quest'anno è andata così. Ormai non c'era più interesse a farla partire in ritardo: per come l'avevamo pensata, non avrebbe avuto senso farla funzionare in alta stagione».