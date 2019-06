Orso in villeggiatura sul Garda: avvistamento dei carabinieri forestali

Non ci sono solo i turisti tedeschi in vacanza sul lago di Garda. È di ieri la notizia dell'avvistamento di un orso, individuato e fotografato dai carabinieri forestali della stazione di Vobarno. In perlustrazione sui monti di Toscolano Maderno, non distante dal rifugio «Giuseppe Granata», in località Campei de Sima, i militari attorno alle 17:15 hanno visto il plantigrado che passeggiava tranquillamente nel bosco.

Gli avvistamenti di orsi sui boschi di Toscolano non rappresentano una novità assoluta, ma certo non sono così frequenti. L'ultima fotosegnalazione risale all'agosto del 2015, l'estate della celebre "caccia alla pantera".