Giovane turista stuprata in un parcheggio: si cercano i responsabili

Per l'identificazione potrebbero bastare solo poche ore, o al massimo pochi giorni. I carabinieri della compagnia di Salò sarebbero ormai sulle tracce di quattro ragazzi ritenuti responsabili di uno stupro avvenuto all'esterno di un locale della Valtènesi. A denunciare il fatto una giovane turista danese, ospite in questi giorni in un camping della zona.

La ragazza è stata trovata in lacrime in un angolo appartato, in mezzo al verde, del parcheggio di un locale di Manerba. I giovani che l'hanno aiutata hanno chiamato i soccorsi: un'ambulanza ha trasportato la turista in ospedale a Desenzano, dove è stata medicata e sottoposta a una visita ginecologica che avrebbe confermato la violenza.

Sentito il racconto della vittima, molto lucido e circostanziato, i militari di Salò hanno iniziato le indagini per risalire all'identità dei quattro stupratori. A quanto pare tre di loro sarebbero di origine africana, uno italiano. Secondo ciò che è trapelato, e quanto è riportato sulle colonne di Bresciaoggi, il primo approccio dei quattro con la turista sarebbe avvenuto all'interno del locale. Dopo aver conversato con il gruppo, viste le pesanti avanches, la ragazza sarebbe uscita, per essere poi raggiunta nel parcheggio, trascinata lontano da sguardi indiscreti, e infine violentata.