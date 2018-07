Sfonda il parapetto, auto resta in bilico sullo strapiombo

Una manovra sbagliata, l'auto che sfonda il parapetto, poi interminabili minuti sospesi nel vuoto. Pomeriggio di paura per una coppia di anziani: l'uomo al volante, mentre si apprestava a parcheggiare la macchina, per cause sconosciute, ha urtato il parapetto sfondandolo e rimanendo in bilico sul terrazzamento, alto circa 10 metri. Per fortuna l'auto si è fermata sul tetto di un casetta di legno e non è precipitata nel vuoto.

Il singolare incidente verso le 13.30 di venerdì sulla sponda veronese del Garda, a Torri del Benaco. Sul posto i vigili del fuoco, giunti da Bardolino, che hanno immediatamente vincolato l'autovettura per garantirne la stabilità, per poi estrarre la coppia dall'abitacolo.

I due anziani sono stati affidati alle cure dei sanitari, ma non sarebbero in gravi condizioni. I pompieri hanno lavorato a lungo per disincastrare e rimuovere il veicolo.