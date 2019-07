In auto con gli amici: finge di chiedere informazioni, ma sta vendendo la droga per la movida

Un'auto che fa avanti e indietro sul lungolago, con a bordo 4 giovani, ha attirato l'attenzione dei militari. "Stiamo chiedendo informazioni su come raggiungere le spiagge" avrebbe detto il giovane alla guida, mentre uno dei 3 passeggeri cercava di disfarsi di un involucro, poi risultato contenere ketamina.

Altro che turisti in cerca delle spiagge: i 4 giovani stavano cercando di piazzare il carico di droga per lo 'sballo' che avevano in macchina. In manette è finito un 30enne italiano, originario della provincia di Novara e con alle spalle alcuni precedenti: B.M. le iniziali.

I controlli sul lungolago

Nella mattinata dello scorso sabato i militari di Peschiera, che stavano svolgendo il consueto servizio di controllo, hanno notato un'auto con 4 persone a bordo che continuava ad andare avanti e indietro sul lungolago arilicense e, quando l’hanno vista fermarsi vicino ad alcuni giovani, si sono avvicinati per verificare cosa stesse accadendo.

Sul momento B.M., che si trovava alla guida, avrebbe riferito ai carabinieri che stava chiedendo informazioni ai passanti su come raggiungere le spiagge, ma il suo comportamento nervoso non è sfuggito alle forze dell'ordine, che lo hanno lo hanno invitato a fermarsi per un controllo: sarebbe stato allora che uno degli occupanti avrebbe maldestramente cercato di liberarsi di un involucro, prontamente recuperato dagli operatori, che custodiva una sostanza consistente in cristalli in polvere.

In auto 21 dosi di ketamina

I quattro sono stati quindi portati in caserma e la vettura setacciata: sono così state trovate 21 dosi di ketamina, oltre a due du hashish e una di cocaina. Erano nascoste in un vano ricavato nel cruscotto: già confezionate e suddiviso per la vendita.

Il giovane alla guida dunque è stato tratto in arresto, mentre l'altro trovato in possesso della singola dose di ketamina è stato segnalato alla Prefettura.

Droga destinata alla movida del Garda

La ketamina è un farmaco che viene utilizzato in ambito medico come sedativo, anche per animali, ma anche come stupefacente che può arrivare a provocare un forte stato dissociativo che conduce ad intense allucinazioni. Una pericolosa e dannosa droga sintetica, che spesso viene associata a rave party e folli nottate in discoteca, utilizzata da giovani e giovanissimi alla ricerca di sballo e forti emozioni.

Secondo quanto ipotizzato dall'Arma, potrebbero essere state queste le intezioni del 30enne, ovvero quelle di "ravvivare" il fine settimana di turisti e non, alla ricerca del divertimento

I militari hanno riferitp che il 30enne avrebbe manifestato il suo rammarico per essere stato fermato "troppo presto", prima ancora che potesse avviare la sua “attività” sulle spiagge. Nell'udienza per direttissima il giudice, oltre a convalidare l’arresto operato dai carabinieri, ha disposto per l’arrestato l’obbligo di dimora nel comune di residenza e la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria del luogo.

Fonte: Veronasera.it