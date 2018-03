Malviventi in azione martedì mattina nel Bresciano e pure in alcuni comuni della Bergamasca: le loro gesta, immortalate dalle telecamere di sorveglianza, sono finite sui social. Il furto è avvenuto in una villetta di Telgate, ma la coppia di malviventi avrebbe passato al setaccio anche alcune abitazioni del Bresciano, nella zona di Rovato. Alcune vittime avrebbero infatti riconosciuto i malviventi nelle immagini diffuse su Facebook.