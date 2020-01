Quattro furti in poche ore, ladri in fuga dai residenti: è caccia all'Audi nera

Domenica da incubo per i residenti di tre Comuni della Valtrompia lungo la “cintura” della Strada provinciale 345: in poche ore si contano almeno quattro furti, tentati o riusciti, a quanto pare tutti a carico di una banda di ladri probabilmente originari dell'Est Europa, in fuga a bordo di un'Audi di colore nero.

Gli episodi si sarebbero susseguiti in rapida seguenza, tra le 16 e le 20 di domenica scorsa, approfittando di chi in quel momento non era in casa. Sono state prese di mira alcune abitazioni a Gardone Valtrompia, a Marcheno e a Tavernole sul Mella. Dell'accaduto sono già stati avvisati i carabinieri.

Faccia a faccia con i residenti: ladri in fuga

Il più eclatante proprio a Gardone: qui un residente appena rientrato di sarebbe accorto di tre persone nel giardino di casa, chiedendo aiuto. I malviventi sono stati messi in fuga dalle grida dei residenti: prima di andarsene pare abbiano risposto pesantemente agli insulti dei paesani. Nello stesso pomeriggio i ladri hanno colpito nella parte alta di Marcheno, poi a Brozzo e infine a Tavernole.

Dai primi accertamenti si tratterebbe (così pare) di una sola banda entrata in azione in questi giorni, e che avrebbe preso di mira i paesi della zona. I banditi sarebbero in fuga a bordo di un'auto quasi sicuramente rubata, a cui potrebbero anche aver cambiato la targa, così da non farsi beccare dalle telecamere.