Esce a comprare i fiori per la tomba del marito, i ladri le svaligiano la casa

Esce a comprare i fiori per il marito defunto e intanto i ladri le svaligiano la casa. E' successo ne giorni scorsi a Calcinato, vittima un'anziana signora.

Probabilmente, i ladri avevano già preso di mira la donna e stavano aspettando che uscisse per mettere a segno il colpo. Nel corso del blitz hanno rovistato ovunque, mettendo a soqquadro le stanze in cerca di qualcosa di valore, ma alla fine si sono dovuti accontentare di un magro bottino, 40 euro custoditi in un salvadanaio.

Non si tratta dell'unico colpo commesso nella zona in questo periodo. Altri furti in abitazione sono avvenuti nella frazione di Ponte San Marco.