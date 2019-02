I 'caldi' abbracci della sexy ladra, dal polso sparisce l'orologio da 40.000 euro

Non è la prima volta, non sarà l’ultima: a Brescia di nuovo in scena la truffa degli abbracci. Sono bastati pochi attimi e qualche moina: quanto basta per distrarre il malcapitato e far sparire orologi e preziosi. Colpo grosso, anche stavolta: l’avvenente ladra è riuscita a portarsi via un orologio della Audemars Piguet, valutato fino a 40mila euro.

E’ successo in Via Diaz un paio di giorni fa: sull’accaduto indagano gli uomini della Questura. La vittima è un 72enne che abita in città, e che intorno a mezzogiorno stava passeggiando da solo. E’ stato avvicinato da una giovane donna, avvenente e con chiaro accento dell’Est Europa. Come da prassi, si sarebbe presentata con una scusa, a quanto pare per chiedere informazioni.

Con abili mosse, e qualche avances mirata, la giovane è riuscita a far cadere le difese dell’uomo, rimasto in pochi attimi in balia della ladra esperta. Tanto esperta da riuscire ad asportare con delicatezza chirurgica l’orologio che il 72enne aveva al polso, a metterselo in tasca ed allontanarsi facendo perdere le sue tracce.

L’anziano è rimasto stordito per un momento, poi si è reso conto di quanto successo: ha subito allertato il 112 e denunciato l’accaduto. Come detto, non è la prima volta che capita, a Brescia e non solo. Nell’ultimo anno e mezzo sono stati segnalati episodi simili sia in città che sul lago di Garda.