Best gourmet 2018: il premio di miglior trattoria a La Madia

Un altro prestigioso riconoscimento, che questa volta travalica i confini nazionali: La Madia di Brione si è aggiudicata il premio di miglior trattoria "Best of Alpe Adria 2018". Fondata 22 anni fa dall’editore enogastronomico Maurizio Potocnik, la guida rappresenta l’unico riferimento nella macroregione europea dell’Alpe Adria, territorio che comprende l’Italia (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia), la Slovenia, la Croazia, l’Austria (Carinzia, Stiria, Burgerland) e la Germania (Baviera), l’Ungheria (Baranya, Somogy, Vas, Zala).

I piatti, i vini, i prodotti e le soste di raffinato relax: tutto viene passato al vaglio da una giuria tecnica composta da 14 persone, che quest'anno ha premiato la trattoria di chef Michele Vallotti. Complessivamente sono 26 i locali bresciani recensiti, eccoli (tra parentesi il voto - da zero a cinque - per cucina e carta dei vini):

Adro - Dispensa pani e Vini (4,5 - 4,5)

Bagolino - La Trattoria del Viandante (3 - 3)

Brescia - 19/60 (4 - 3,5)

Brescia - Castello Malvezzi (4 - 4)

Brescia - Creminati (3,5 - 4)

Brescia - Trattoria G.A Porteri (3,5 - 4)

Brescia - Scarabeo (3,5 - 3,5)

Brione - Trattoria La Madia (4,5 - 4,5) Miglior Trattoria Best of Alpe Adria 2018

Calvisano - Al Gambero (4,5 - 4,5)

Collio - Locanda Bonardi (3 - 3)

Collio - Tamì Trattoria (3,5 - 3,5)

Corte Franca - Due Colombe (4,5 - 4,5)

Concesio - Miramonti l’Altro (5 - 5)

Desenzano - Bagatta alla Lepre (3,5 - 4)

Desenzano - Esplanade (4,5 - 4,5)

Desenzano - Osteria la Frasca (3 - 3,5)

Erbusco - Da Nadia (4,5 - 4)

Gardone Riviera - Il Fagiano (4,5 - 4,5)

Gussago - Piè del Dos (4 - 3,5)

Limone sul Garda - La Cantina del Baffo (4,5 - 4,5)

Manerba del Garda - Da Vittorio (3,5 - 4)

Monticelli Brusati - Hostaria Uva Rara (4 - 4)

Palazzolo sull’Oglio - Osteria della Villetta (4 - 4)

Pisogne - Tentazioni (4 - 4)

Polpenazze - Antica Trattoria Miravalle (3,5 - 3,5)

Puegnago - Casa Leali (4,5 - 4,5)