Pandemia Coronavirus, ma al bar c'è una festa karaoke: denunciati titolare e clienti

Karaoke abusivo (e vietato) ai tempi del Coronavirus: la Polizia Locale di Brescia ha denunciato la giovane titolare di un bar al Villaggio Badia, e con lei cinque clienti beccati in flagranza, per violazioni alle disposizioni del Dpcm che prevede misure di contenimento dell’epidemia in tutto il territorio nazionale: tra queste il divieto di assembramento e la chiusura totale di bar e ristoranti. Dunque niente karaoke, fino a nuovo ordine.

Come da prassi il locale è stato chiuso e la proprietaria verrà sanzionata (oltre che denunciata). Gli agenti del comando di Via Donegani sono intervenuti verso le 20, quando durante un servizio di controllo nel quartiere, allertati da un vociare sospetto (e anche un po’ di musica) nei giorni in cui invece tutto è silenzioso, e tutti (almeno alla sera) sono a casa.

Non è il primo caso simile a Brescia, e probabilmente (e purtroppo) non sarà l’ultimo: sabato sera la Polizia Locale è intervenuta anche in Viale Duca degli Abruzzi, dove una trattoria era aperta come se nulla fosse, con tanto di gente ai tavoli. Anche in questo caso, denunciati i proprietari e denunciati i clienti.