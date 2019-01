Colpito in casa da un improvviso malore, medico muore in ospedale

Non ce l'ha fatta Jusu Cyril Sandy, medico molto conosciuto di origini britanniche ma che da più di 20 anni abita e lavora nella Bassa, dove svolge il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica): si è spento a 53 anni in ospedale dopo una settimana di agonia, travolto a quanto pare da un'improvvisa emorragia cerebrale, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Abitava a San Gervasio Bresciano con la moglie e i giovani figli. E' stata proprio la moglie a dare l'allarme, nonostante fosse in Inghilterra con i bambini: preoccupata che il marito non rispondesse al telefono, ha deciso di allertare una vicina di casa, incaricata di suonare il campanello e vedere cosa stesse succedendo.

Nessuna risposta anche alla porta, e quindi la chiamata al 112: sul posto ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco, che hanno sfondato il portone e sono entrati in casa. L'hanno trovato a terra, esanime, che respirava ancora ma in condizioni gravissime.

Rianimato a lungo sul posto, è stato poi trasferito d'urgenza (in elicottero) al Civile, dove è rimasto ricoverato per più di una settimana. Ma non si è più ripreso: venerdì scorso la brutta notizia. I medici non hanno potuto fare niente per salvarlo. La salma è a disposizione della magistratura, per eventuali accertamenti. Tutta la comunità di San Gervasio, e dei Comuni vicini, si stringe al cordoglio dei familiari.