Morte di Jennifer, la donna che l’ha investita accusata di omicidio stradale

“Non ti deluderò più, ho capito che è il momento di crescere”. Uno degli ultimi messaggi, forse l’ultimo, che la giovane Jennifer Rodrigues Loda aveva mandato al suo papà. Venerdì scorso aveva avuto un incidente in auto, niente di grave, si era schiantata contro un palo. Nel weekend si era trasferita a Brescia, in Via Trieste. Lunedì mattina verrà travolta a pochi metri da casa. Martedì pomeriggio morirà in ospedale.

Le indagini per omicidio stradale

E’ stata iscritta nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale, la donna di 60 anni alla guida della Ford Focus station wagon che ha investito Jennifer, morta a soli 22 anni, all’incrocio tra Via Trieste e Via Agostino Gallo. Sul corpo della ragazza, spirata in ospedale a meno di 48 ore dallo schianto, verrà eseguita l’autopsia.

Lavorava all’Arnold’s Cafè di Piazza Arnaldo: in tantissimi hanno voluto lasciare un messaggio in suo ricordo. Abitava a Castrezzato, si era appena trasferita: aveva studiato a Chiari e Palazzolo. Era arrivata in italia con la madre Cicera quando era ancora una bambina. La piange anche il padre Claudio, impiegato in banca, molto conosciuto in paese.

Trascinata per diversi metri sull’asfalto

Anche l’amministrazione comunale si stringe al cordoglio della famiglia. Jennifer è stata travolta in pieno, in mezzo alla strada: anche se a bassa velocità è stata trascinata per diversi metri sull’asfalto. Ha riportato gravi ferite al cranio e al bacino: ha perso conoscenza dopo l’impatto, non si è più ripresa.

E’ rimasta aggrappata a un filo sottilissimo di speranza: ha passato la prima notte, non la seconda. Lunedì mattina era uscita per prendere due caffè da asporto, da portare al suo collega che l’aspettava in casa. Ancora pochi passi prima della tragedia che ha sconvolto tutti.