Auto precipita per centinaia di metri, morto il pasticcere Jannes Possi

Le ricerche purtroppo si sono concluse rilevando una tragedia. Mancava da casa da parecchie ore, la moglie aveva lanciato l'allarme perché non l'aveva più visto rientrare: l'hanno trovato senza vita giovedì notte ancora nella sua auto, precipitato per centinaia di metri in un burrone. Ora si cerca di capire cosa sia successo.

La vittima è il 46enne Jannes Possi, residente a Brescia, il titolare della nota pasticceria Possi di Concesio. Nel pomeriggio era in zona, tra il Passo Baremone e il Maniva, probabilmente per fare delle consegne: sarebbe stato avvistato per l'ultima volta intorno alle 15.

Passano le ore, e a casa non ritorna. La moglie preoccupata ha allertato il 112, poco dopo le 20.30 di giovedì: una situazione che si è fatta subito complicata, per i forti temporali che hanno colpito la provincia. Non si esclude che proprio il maltempo, la pioggia e la scarsa visibilità l'abbiano fatto finire fuori strada.

Ricerche serrate, fin da subito: sul posto la centrale operativa ha organizzato squadre di Carabinieri, Vigili del Fuoco, gli operatori del Soccorso Alpino, l'elisoccorso per le ricerche dal cielo (ma che è dovuto rientrare a causa del forte vento e della scarsa visibilità).

In piena notte le ricerche si sono concluse: il Fiat Fiorino di Jannes Possi è stato ritrovato in fondo a un precipizio, subito dopo il Passo Baremone sulla strada che porta al Passo della Berga, già in territorio di Lavenone. Sarebbe precipitato per quasi 500 metri. Non è stato facile recuperare il corpo: sarà messo a disposizione della magistratura per l'autopsia.