Terribile tragedia: bambino precipita dal balcone e muore a soli 8 anni

La tragedia si è consumata in pochi attimi, sabato sera intorno alle 22: il piccolo Jacopo stava giocando sul terrazzo quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto per più di 10 metri, dal terzo piano dell’abitazione di Arezzo in cui abitava con i suoi genitori. Aveva soltanto 8 anni.

A nulla sono serviti i disperati tentativi di salvargli la vita. E’ stato subito soccorso e ricoverato all’ospedale di San Donato, poi trasferito in elicottero al Meyer di Firenze. Ma le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Figlio dell’ex calciatore Michele Bacis

Su quanto accaduto indaga la Polizia di Stato, intervenuta per i rilievi. Jacopo era figlio di Michele Bacis, 40 anni, ex calciatore nato a Bergamo e cresciuto nel vivaio dell’Atalanta: nella sua carriera ha indossato le maglie di Triestina, Fiorentina, Genoa, Cremonese, Monza e altre. In tempi recenti era stato allenatore dell’Arezzo.

Anche l’Atalanta si unisce al cordoglio dei familiari: “Tutta la società partecipa con commozione e vicinanza al dolore di Michele, ex nerazzurro cresciuto nel vivaio del Centro Bortolotti - si legge in una nota - per la tragica e prematura scomparsa del giovane figlio Jacopo”.