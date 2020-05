Stroncato dalla malattia: agente di polizia muore a 52 anni

Ucciso da una malattia a soli 52 anni. Tutto l'Alto Garda piange Ivan Bertolasio, storico agente della Polizia locale di Toscolano-Maderno. Lascia l'amata moglie Susanna e il figlio Matteo.

Si è spento nella notte tra giovedì e venerdì, dopo aver lottato contro un brutto male. La sua prematura scomparsa ha gettato nello sconforto due comunità: quella di Toscolano, dove il 52enne lavorava, e quella di Tignale dove viveva con la moglie e il figlio.

Decine i messaggi di cordoglio affidati ai social e tanti i colleghi che hanno voluto ricordalo per la correttezza e la professionalità. "Tu mi dicevi sempre che purtroppo sono sempre i migliori ad andarsene troppo presto e tu, che eri davvero il migliore dei colleghi, la roccia a cui appoggiarsi in caso di bisogno, l’occhio da cui ricevere un cenno di assenso nella difficoltà, la mente da cui imparare ad essere forti e uomini veri, da vero “montanaro” stanotte sei andato via per sempre", scrive un collega.

"Con Ivan abbiamo perso all’improvviso un amico, un professionista e un punto di riferimento per competenza e umanità", ha scritto su Facebook Delia Castellini, sindaco di Toscolano.