Incornato all’addome da un toro, grave imprenditore agricolo

Incornato da una toro, è grave in ospedale: brutto infortunio per un imprenditore agricolo di 61 anni mentre era al lavoro nella stalla della sua azienda di via Morengo a Isorella.

L’uomo è rimasto ferito all’addome: è stato colpito in pieno da un toro, che a quanto pare non era legato, mentre effettuava di lavori di manutenzione della stalla. L’animale si è imbizzarrito mentre il 61enne titolare dell’azienda agricola stava pulendo lo stabbio.

L’incidente intorno alle 8 di lunedì mattina: la centrale operativa dell’Areu ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano. Vista la gravità delle ferite riportate, è stato allertato anche l’elisoccorso, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, al Civile di Brescia.

Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi, e i tecnici dell’Ats: seppure in un’azienda di proprietà, si tratta comunque di un infortunio sul lavoro. Il ferito è arrivato in ospedale alle 9: non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita. Nelle prossime ore sarà sottoposto agli accertamenti necessari per escludere il rischio di lesioni agli organi interni.