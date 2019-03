La madre la sgrida, ragazzina tenta il suicidio buttandosi dalla finestra della sua cameretta

Un gesto improvviso, fulmineo, ma che forse covava da tempo nel cuore. Un volo di alcuni metri dopo un rimprovero della mamma. Un'adolescente si è buttata dalla finestra della sua cameretta, cadendo nel vuoto. Una tragedia soltanto sfiorata: fortunatamente non si è lanciata da un'altezza elevata e la caduta non è stata eccessivamente scomposta. Sul posto si sono precipitate le ambulanze e i carabinieri: dopo le prime cure, la ragazzina è stata portata al Civile di Brescia, per le cure del caso, e non sarebbe in pericolo di vita.

È successo lo scorso venerdì a Isorella. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Desenzano, la 15enne, già in cura per una forma di depressione, si era chiusa a chiave nella sua stanza dopo un litigio con la madre. La donna avrebbe infatti rimproverato la figlia di passare troppo tempo davanti allo smartphone: mai avrebbe potuto immaginare la reazione e il gesto diperato della ragazzina.

Dopo essersi rinchiusa nella sua stanza, l'adolescente avrebbe aperto la finestra: la testa affollata di mille pensieri, poi il tentativo di farla finita. Si è lanciata nel vuoto, dal secondo piano. È andata bene per fortuna: pochi secondi più tardi un passante ha visto la ragazzina riversa sull'asfalto del cortile del palazzo, che si affaccia sulla strada, ed ha immediatamente allertato i soccorsi.