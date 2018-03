Ladro in casa, scappa in strada spaventata a chiedere aiuto

Avrebbe trovato la porta di casa aperta e si sarebbe intrufolato dentro come se nulla fosse, quando si è trovato di fronte l'anziana proprietaria di casa avrebbe esclamato: "Sono un tecnico dell'acqua, vado a controllare in bagno".

Prima ancora che la donna potesse rispondere, l'uomo aveva già imboccato le scale che conducono al piano superiore. La padrona di casa, una 92enne, avrebbe provato a seguirlo, ma in men che non si dica il finto tecnico era già di ritorno: una volta approdato al piano terra, si sarebbe diretto in cucina per arraffare i soldi e un libretto di risparmio trovati in una scatola.

Un colpo lampo, messo a segno in pochissimi minuti e fruttato ben 500 euro. L'ennesima truffa è avvenuta nei giorni scorsi a Isorella, in un'abitazione di via XX Settembre. L'anziana vittima si è accorta che qualcosa non andava quando il delinquente era ancora in casa e, spaventata, è scesa in strada per chiedere aiuto a un passante, che ha poi avvertito nipote e carabinieri.

Il finto tecnico, secondo la descrizione della 92enne 'un uomo grande e grosso', è riuscito però a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Avrebbe bussato alle porte di altre abitazioni della zona, pare in compagnia di un complice.