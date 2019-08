Ragazzo di 16 anni gravissimo dopo un tuffo: trauma spinale, rischia la paralisi

Isola d'Elba. Drammatico incidente intorno alle 10 di mercoledì in località Lacona (Capoliveri), dove un ragazzo bresciano di 16 anni si è ferito gravemente dopo un tuffo, riportando un trauma spinale e la perdita di sensibilità degli arti inferiori. Da una primissima ricostruzione dei fatti, il giovane, che si trovava in vacanza con la famiglia, una volta soccorso non riusciva a muovere braccia e gambe.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Campo nell'Elba con il medico. Fin da subito si è capito la gravità della situazione, motivo per cui è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il giovanissimo è stato caricato sul Pegaso e trasportato in codice rosso a Cisanello (Pisa).

Fonte: LivornoToday.it