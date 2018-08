Cartelli spostati, cassonetti rovesciati: giovani turisti mettono sottosopra il centro

Notti di vacanza e di festa, ma pure di 'bravate'. Da alcuni giorni un gruppetto di aspiranti vandali sta mettendo a soqquadro Iseo. Il loro passatempo preferito sarebbe creare caos e scompiglio lungo le vie del centro rovesciando i bidoni dell'immondizia, spostando i cartelli stradali e posizionando bottiglie di vetro in mezzo alla carreggiata.

Diversi gli episodi segnalati dai residenti e al vaglio della polizia locale, che avrebbe già individuato gli autori: si tratterebbe di un gruppo di turisti olandesi in vacanza sul Sebino. Tutti minorenni, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, sarebbero ospiti di alcuni campeggi della zona.

Nei giorni scorsi hanno ricevuto la visita degli agenti che, a scopo preventivo, hanno ritirato qualche documento d'identità. Per ora non si è registrato alcun danno, solo tanti disagi per i residenti.