Tir sfonda la recinzione di un agriturismo e resta bloccato in mezzo alla strada

La notte scorsa, verso le 2, una camion è rimasto bloccato in mezzo alla strada all'altezza dell'agriturismo "La Tesa" di Via Silvio Bonomelli, nel tentativo ti fare inversione di marcia dopo essersi accorto di aver sbagliato strada.

Sul posto sono dovuti intervenire gli agenti della Locale e i Vigili del fuoco di Sale Marasino. Il mezzo pesante, infatti, ha finito per abbattere la recinzione del locale e per spostarlo è stato necessario l'utilizzo di una gru.



Pare che il camionista sia stato tradito dal navigatore: era diretto a Polaveno, ma la strada imboccata si è rivelata troppo stretta: poi, col maldestro tentativo di manovra, non ha fatto altro che complicare ulteriormente la situazione.