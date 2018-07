Mancia in cambio del ticket del parcheggio: multati in cinque

Stranieri, muniti del regolare permesso di soggiorno, accumulavano decine di euro al giorno semplicemente gestendo i ticket usati degli automobilisti che lasciavano in anticipo il parcheggio. È una prassi consolidata in diverse zone della provincia e della città, purtroppo, ma non tutti sono disposti a fare finta di niente. Ad Iseo, nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per sanzionare i responsabili.

Durante tutta la settimana, ma specialmente nel giorno di mercato, gli immigrati sostavano nei pressi dei parcheggi, pronti a chiedere agli automobilisti il biglietto una volta che non serviva più. Se il ticket non era ancora scaduto, gli stessi immigrati lo cedevano ai nuovi venuti, in cambio di una moneta.

Per il Comune si tratta di una perdita di non poco conto considerando il grande numero di veicoli "gestiti" dai cinque immigrati fermati. Ad ognuno è stata comminata una sanzione da 700 euro, inoltre gli agenti hanno sequestrato i contanti in possesso dagli abusivi.