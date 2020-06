Incendio in un appartamento, i Vigili del Fuoco sfidano fiamme e fumo per salvare un cane

Giovedì pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia ha sfidato fiamme e fumo per salvare un cagnolino che si trovava all'interno di un appartamento, situato al terzo piano di un residence di Iseo, dove era divampato un incendio.

L'allarme è scattato poco prima delle 17.30: le prime indicazioni ricevute confermavano la presenza dell'animale all'interno dell'abitazione dove era in corso il rogo. Dopo aver indossato gli autorespiratori, i pompieri sono entrati nell'appartamento: in pochi minuti hanno individuato il cane e lo hanno portato fuori, lontano dalle fiamme e dal fumo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'animale aveva perso i sensi ed è stato rianimato con successo dai Vigili del Fuoco. Salvato appena in tempo: è stato portato dal veterinario per un controllo, ma le sue condizioni sarebbero buone. Il rogo è stato spento in pochi minuti, ma i danni sono comunque ingenti. Ancora da chiarire le cause.