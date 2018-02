Trovate esche avvelenate, a rischio cani e gatti: è allarme rosso in paese

Allarme bocconi avvelenati a Iseo: diverse esche avvelenate sono state trovate nei giorni scorsi lungo via Mattei, la strada che collega la frazione di Cremignane alla Cascina Clarabella.



I bocconi sono stati raccolti da alcuni passanti e poi consegnati al comando di Polizia Locale per le analisi di rito. Al momento, per fortuna, non si sarebbero registrati casi di avvelenamento.

La notizia è stata subito resa pubblica e si è diffusa a macchia d'olio in paese: all'imbocco della strada è stato affisso anche un cartello per avvisare della presenza dei bocconi sospetti e impedire che persone o animali domestici possano entrare in contatto con altri resti di cibo potenzialmente nocivi.