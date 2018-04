Tragedia a Iseo: neonato muore durante il parto cesareo

Il momento più bello si è trasformato in tragedia: un bambino è deceduto durante il parto. Il dramma si è consumato all'ospedale Civile di Iseo, nei giorni scorsi. Stando alle poche informazioni trapelate, il piccolo è deceduto mentre veniva alla luce con un parto cesareo

La vicenda in ambiente ospedaliero è comprensibilmente coperta dal massimo riserbo per rispetto di una famiglia e del suo devastante dolore. I genitori del piccolo sarebbero di origini pachistane e abitano da tempo sul Sebino.

Sul corpicino del neonato è già stata disposta l'autopsia per capire se le cause del decesso vadano ricercate in patologie prenatali oppure se la morte sia dovuta a complicanze insorte durante il parto. L'ospedale ha avviato un'indagine interna.