Fa la retro nel parcheggio di Elnòs, investe una bimba

Lei camminava tranquillamente in compagnia dei genitori, un'auto in retromarcia per la manovra di uscita l'ha urtata. Grande spavento nella giornata di ieri, sabato 30 dicembre, all'interno del centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle, per una bambina di 9 anni e la sua famiglia.

La bimba stava tornando al luogo dove era parcheggiata l'auto di famiglia, quando è stata urtata. Dopo i primi accertamenti medici, i suoi familiari hanno deciso di non trasferirla in ospedale. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della Polstrada di Desenzano.