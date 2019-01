Falsi investimenti per oltre 5 milioni di euro: "Truffati decine di risparmiatori"

L'udienza preliminare è durata più di un anno: il dibattito in aula riguarda una presunta truffa che potrebbe aver coinvolto, loro malgrado, decine e decine di consumatori. Nomi eccellenti sul banco degli imputati, e vario titolo tanti capi d'accusa all'esordio delle indagini: associazione per delinquere, abusivismo finanziario, truffa aggravata, riciclaggio. Ma alcuni di questi reati sarebbero già in prescrizione.

La prima fase giudiziaria intanto si è conclusa. Il bilancio è di tre patteggiamenti, senza condizionale, e tredici rinvii a giudizio in vista del prossimo dibattimento previsto per i primi di giugno. Tra questi anche l'avvocato bresciano Sergio Oliveri, che comunque si è sempre dichiarato innocente.

Questi gli altri imputati che sono stati rinviati a giudizio: Annalisa Alebardi, Pietro Barrano, Elena Bianchini, Francesco Bini, Maura Boldi, Maurizio Bondioli, Gianlorenzo Cantamessa, Edoardo Pesenti, Daniele Pistolesi, Stefano Roncon, Vincenzo Taraschi.

Hanno invece patteggiato Antonello Moroncini (4 anni), Claudio Pignatti (3 anni e 4 mesi) e Roberto Malavolta (3 anni e 3 mesi). Secondo l'accusa, il giro d'affari degli investimenti truffaldini avrebbe raggiunto e superato i 7 milioni di euro. Buona parte di questi soldi, più di 5 milioni, non sarebbe più stata restituita.