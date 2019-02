Serata ad elevato tasso alcolico: quattro minorenni soccorsi dall'ambulanza

Ragazzini di 13, 14 anni, portati in ospedale per intossicazione etilica: la serata di ieri è stata particolarmente ricca di casi di cronaca legati all'abuso di alcol da parte di giovanissimi, poco più che bambini.

Il primo caso si è verificato a Corzano, piccolo paese della Bassa Bresciana. Gli amici di un 14enne alle 19 sono stati costretti a chiamare i soccorsi dopo che il ragazzino si è accasciato a terra privo di conoscenza. Il gruppetto si trovava al parco, in via Garibaldi, dove è arrivata l'ambulanza che ha prelevato il 14enne.

Il secondo caso si è verificato sempre nella Bassa Bresciana, a Bagnolo Mella, dove ad avere abusato di alcol sono state tre ragazzine, una tredicenne e due quattordicenni, tutte e tre sono state trasportate al Civile e in Poliambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per cercare di capire come siano andate le cose, e soprattutto come le ragazzine si siano procurate gli alcolici.

Altri due episodi si sono verificati sul Garda, a Desenzano, dove una 23enne è stata trasportata all'ospedale locale per un'intossicazione etilica. Stessa diagnosi per una signora di 41 anni.