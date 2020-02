Ubriaco fradicio, semina il panico al volante dell'auto: speronata la polizia

Folle inseguimento per le strade della città: un bresciano di 37 anni è fuggito dalla Polizia Locale per evitare i controlli di alcol e droga, a cui in seconda battuta è risultato positivo. A bordo della sua Fiat Panda ha cercato di liberarsi delle pattuglie tra sorpassi pericolosi e manovre azzardate, e ha pure speronato l'auto della Polizia. Scene da film d'azione, che si sono concluse con il suo inevitabile arresto.

Tutto è successo lunedì sera tra Viale Piave e Viale Duca degli Abruzzi: la Polizia Locale intima al 37enne di fermarsi, ma lui invece sceglie di scappare. Pigia sull'acceleratore a tutto gas, nella speranza di seminare gli agenti che sono già alle sue calcagna. A folle velocità percorre qualche centinaio di metri, poi viene raggiunto dalla pattuglia e costretto a rallentare.

Speronata l'auto della Locale, quasi investito un agente

Una volta fermo, mentre gli agenti stavano per scendere dal mezzo di servizio, ha provato a fuggire di nuovo ma ha speronato la vettura della Locale, e ha quasi investito un agente. Sottoposto all'alcol test, è risultato positivo con un tasso di oltre 1,5 grammi di alcol per litro di sangue. Non è stato possibile effettuare il test della droga per via della sua violenta reazione, che per la legge è come un'ammissione di colpa.

Il giovane è stato trasferito nelle camere di sicurezza del comando di Via Donegani, dove ha passato la notte. In mattinata è stato subito portato davanti al giudice, e processato per direttissima: il magistrato ne ha convalidato l'arresto, con l'accusa di resistenza, in attesa del processo già programmato tra qualche settimana. Fino ad allora per il 37enne ci sarà l'obbligo di firma.