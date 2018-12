Marcheno, addio alla maestra Rosaria: "Un angelo è salito in cielo"

"Un angelo è salito in cielo": lutto a Marcheno per la scomparsa della maestra Rosaria Moretti, morta all'età di 66 anni. In paese la conoscevano tutti, e non solo per il suo impegno presso la scuola elementare.



Rosaria è stata infatti l'ideatrice del Villaggio Eneolitico di Otzi, realizzato insieme all'archeologa Alessandra Massari. La sua grande passione per l'istruzione - vissuta come una vera e propria missione - l'aveva portata a insegnare anche a decine di bambini più sfortunati, nel corso di viaggi in Africa affrontanti sempre con quel suo grande e irresistibile sorriso.

Sarà dunque una triste vigilia di Natale non solo per i familiari, ma per i numerosi ex alunni che porteranno per sempre nel cuore il ricordo di una donna davvero straordinaria. Lunedì pomeriggio, alle 15.30, saranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale di Inizino. Rosaria lascia nel dolore il marito Rodolfo e i fratelli Davide e Gabriele.