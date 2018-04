Travolto da un stampo in metallo: operaio in ospedale

Infortunio sul lavoro lunedì mattina all'interno della Moretti Spa di via Gandhi a Erbusco, ditta specializzata nella costruzione di strutture prefabbricate, sia in cemento sia in legno, per l'edilizia.

Un operaio di 52 anni, residente nella zona, è rimasto schiacciato da uno stampo di metallo e ha rimediato ferite e contusioni alla spalla e a un piede. L’uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Sant'Anna di Brescia e, stando ai primi accertamenti, non sarebbe in gravi condizioni.

L’incidente si è verificato lunedì mattina attorno alle 8.30. Stando alle prime ricostruzioni, il dipendente stava sistemando lo stampo su uno scaffale, quando il pesante oggetto – per cause al vaglio da parte degli ispettori dell’Azienda sanitaria – gli è caduto addosso colpendolo alla spalla e al piede.

Subito i colleghi hanno dato l’allarme e, oltre al personale sanitario e agli addetti del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Chiari che hanno ricostruito la dinamica dell'infortunio.