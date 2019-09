Terribile infortunio in azienda: mano schiacciata da una pressa, grave giovane operaio

Bruttissimo infortunio venerdì mattina alla Attrezzature Edili Maioli di Prevalle. Attorno a mezzogiorno, un operaio di soli 24 anni ha riportato lesioni gravissime a una mano, rimasta incastrata sotto una pressa utilizzata per la lavorazione di lastre di lamiera.

Le grida disperate del lavoratore hanno attirato l’attenzione dei colleghi, che sono subito accorsi per aiutarlo e hanno dato l’allarme. Le condizioni del giovane operaio, assunto da poche settimane dall’azienda che ha sede in via Maestà, sono subito apparse critiche, tanto che oltre a due autolettighe è sopraggiunta un’ambulanza.

Dopo le prime cure, il 24enne -originario del Mantovano e di casa a Cunettone di Salò - è stato trasferito al Civile di Brescia a bordo dell’eliambulanza. Il giovane non ha mai perso conoscenza, ma ha riportato traumi molto gravi ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: rischierebbe di perdere la mano destra.

L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri di Nuvolento, accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118: a loro il compito di capire se sia sia trattato di un errore umano e di un malfunzionamento del macchinario, che è stato sequestrato.