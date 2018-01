Allarme influenza: in circolazione 4 virus, 25.000 bresciani ammalati

Puntuale, puntualissimo: come un male di stagione. In questi giorni anche nel Bresciano è di nuovo allarme influenza: lo scrive il Giornale di Brescia, a partire da questa settimana si dovrebbe raggiungere il picco, con una previsione di oltre 25mila persone che nei prossimi giorni saranno ammalate (in proporzione, è come se tutti gli abitanti di Lumezzane fossero a letto con l'influenza). In tutta Italia sono tre milioni le persone colpite: mai così tanti ammalati da 15 anni, con 170 casi gravi e 30 decessi.

Il virus di quest'anno si chiama H3N2, detto anche virus Hong Kong: a cominciato a diffondersi lo scorso dicembre, considerato il peggiore e ormai in circolo da mezzo secolo ininterrottamente. Da qui la massima preoccupazione per chi è nato prima del 1968, più vulnerabili perché mai vaccinati su quel tipo di ceppo.

Ce ne sono altri tre in circolazione: del ceppo A oltre l'Hong Kong anche il Michigan, del ceppo B il Brisbane e il Victoria. Sarebbero questi due quelli che hanno ripreso a diffondersi nelle prime settimane del nuovo anno. Con un doppio effetto, purtroppo, per i più sfortunati: malati a dicembre con l'Hong Kong, malati a gennaio con Brisbane e Victoria.