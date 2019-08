Non vede un nido e lo calpesta, ragazza assalita da uno sciame di 40 calabroni

Paura a Incudine nella piccola frazione di Davenino, dove - verso mezzogiorno di mercoledì - una ragazza di 17 anni è stata assalita da uno sciame di calabroni.

La giovane si trovava nella zona delle trincee e la Via Carolingia dell'Alta Valcamonica, quando ha inavvertitamente calpestato un nido. Subito è stata assalita da una quarantina di insetti, che l'hanno punta in diverse parti del corpo nonostante i disperati tentativi di scappare.

Le sue urla hanno allertato alcune persone presenti con lei in quel momento. Chiamato d'urgenza il 112, sono stati fatti intervenire l'elisoccorso di Brescia e un'ambulanza dell'ospedale di Edolo. Grazie alla tempestività delle cure mediche si è evitato il peggio: la giovane è stata comunque trasportata in città all'ospedale Civile, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.