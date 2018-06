Precipita da 10 metri mentre lavora, si frattura ginocchia e caviglie

Ha rischiato davvero di perdere la vita il giardiniere bresciano di 47 anni che martedì mattina è letteralmente precipitato da quasi 10 metri di altezza, mentre stava lavorando al complesso residenziale di Via Vittorio Trainini a Brescia.

Avrebbe perso l'equilibrio mentre stava potando alcune piante, sotto gli occhi attoniti del proprietario dell'abitazione (al terzo piano) per cui il 47enne stava lavorando. L'uomo avrebbe fatto di tutto per aggrapparsi e attutire l'impatto, riuscendo in parte ad “agganciarsi” a un ramo.

E' caduto quasi in piedi, procurandosi fratture alle ginocchia e alle caviglia, oltre a varie contusioni e pure una costola incrinata. Non è in pericolo di vita, per fortuna: nonostante il volo di quasi 10 metri il giardiniere (dipendente della ditta Zubani) è precipitato sull'erba alta, che quindi ha ridotto la violenza dell'impatto.

E' stato accompagnato in codice rosso al Civile da un'ambulanza della Croce Bianca: l'allarme è stato lanciato poco prima delle 10.30 del mattino. Le sue condizioni sono gravi: è ancora ricoverato in prognosi riservata.