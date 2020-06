Resta bloccato nelle porte, ragazzo trascinato dal treno: è in gravi condizioni

Un ragazzo di 23 anni è stato ricoverato in gravi condizioni alla Poliambulanza, a seguito di un brutto (quanto insolito) incidente che lo ha visto protagonista lunedì verso le 22.30 in stazione a Brescia.

Una volta sulla banchina, il giovane si è accorto di aver dimenticato lo zaino sul sedile della carrozza; è quindi risalito in tutta fretta per prenderlo. Nello scendere, pochi istanti prima che il convoglio ripartisse, è rimasto impigliato con lo zaino nelle porte che già si stavano chiudendo, venendo trascinato per qualche metro.

Soccorso da un'ambulanza e da un'auto medica, il ragazzo - originario dell'Albania e residente nel quartiere Fiumicello - è stato poi portato in codice rosso nel nosocomio cittadino.