Non risponde al telefono da tre giorni, si schianta in auto e muore

Abitava in città ormai da molti anni l'ambulante 33enne che ha perso la vita domenica mattina lungo l'autostrada A4, poco prima delle 6 tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est, in direzione Venezia. La vittima del terribile incidente si chiama Wali Ullah, originario del Bangladesh (sposato e padre di due figli) e da tempo titolare di una bancarella in Via Corsica.

Di lui non si avevano notizie da tre giorni: il fratello della moglie, l'unico della famiglia che abitava in Italia, pare avesse provato a chiamarlo più volte nelle ultime 72 ore, ma che Wali Ullah non abbia mai risposto al cellulare.

La dinamica dello schianto è al vaglio della Polizia Stradale. Non si è esclude che il giovane alla guida abbia perso il controllo dell'auto a seguito di un improvviso colpo di sonno: era a bordo di una Renault Megane intestata a un suo connazionale, andata completamente distrutta.

La vettura ha sbandato fino a schiantarsi contro il guard-rail, ribaltandosi su sé stessa in un groviglio di lamiere. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad accorgersi dell'incidente, e ad allertare subito il 112.