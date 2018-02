Auto sbanda e si schianta: ragazza in ospedale, traffico paralizzato

Brutto incidente stradale a Collio di Vobarno. Poco prima delle 16 di lunedì, una Fiat Punto bianca è andata a sbattere lungo Provinciale IV, nel tratto compreso tra la rotonda del supermercato MD e la galleria che separa Vobarno da Roè Volciano.



Al volante una ragazza di 31 anni, che pare abbia fatto tutta da sola. Da una prima ricostruzione della Stradale, sembra infatti che abbia perso il controllo dell’auto a causa della forte pioggia. La parte frontale del veicolo è poi andata completamente distrutta dopo aver sbattuto contro il muro a lato della carreggiata.

La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza dei volontari dell’Anc di Roè Volciano e dai vigili del fuoco di Salò. Per lei lesioni serie, ma non è in percolo di vita: è stata ricoverata in ospedale a Gavardo in codice giallo. Pesanti le ripercussioni sul traffico, già congestionato a causa della chiusura della tangenziale: per permettere i soccorsi, la strada è rimasta chiusa per circa un’ora.