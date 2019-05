Travolto sulle strisce, batte la testa sull'asfalto: grave un bambino

La giornata di ramadam era finita, si stava recando a festeggiare con la famiglia nel tendone che ospita la comunità musulmana, quando un'auto l'ha investito, scaraventandolo a terra. È ricoverato presso il reparto di pediatria dell'ospedale Civile di Brescia il bambino di 11 anni vittima dell'incidente verificatosi nella tarda serata di ieri, sabato 25 maggio, a Vobarno.

Attorno alle 22:30 il giovanissimo era in compagnia della famiglia quando è stato investito sulle strisce pedonali di via Falk dal conducente di una Fiat 500. Dopo l'urto con cofano dell'auto è caduto a terra, sbattendo in capo sull'asfalto. Immediato l'arrivo dei soccorsi giunti su un'automedica e un'ambulanza dei Volontari del Garda. L'undicenne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La primissima diagnosi parla di un forte trauma cranico.