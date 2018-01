Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: ragazza in ospedale

Prima la sbandata improvvisa, poi lo schianto contro il muro che delimita la carreggiata. Se l'è vista davvero brutta una vobarnese di 20 anni che, mercoledì sera, è rimasta coinvolta in un incidente a Vobarno. Tutto è accaduto attorno alle 21.30 lungo la strada Provinciale IV.

Auto distrutta e tanto spavento, ma per la giovane al volante pare nulla di grave: dopo le prime cure prestate dai volontari del Pronto Emergenza di Odolo, è stata trasportata al Civile di Brescia.

L'automobilista avrebbe riportato parecchi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita: è stata ricoverata in codice giallo con una prognosi di pochi giorni.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, su cui lavora la polizia stradale di Darfo. Una cosa è certa: la 20enne avrebbe fatto tutto da sola perdendo il controllo della sua auto (una Citroen) lungo un rettilineo, finendo poi la corsa contro un muro.