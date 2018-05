Travolta da un mezzo pesante, donna muore sul colpo

Tragico incidente venerdì mattina a Vobarno: una donna di 75 anni, residente in paese, è stata travolta da un mezzo pesante lungo via Penella.



Le condizioni dell'anziana, residente in paese, sono immediatamente apparse molto critiche. La donna è stata a lungo rianimata dai sanitari del 118, giunti a bordo di diverse ambulanze, ma è stato tutto inutile: il suo cuore ha smesso di battere un'ora dopo il drammatico incidente.



Ancora da ricostruire la dinamica, al vaglio della Polizia Locale, di quanto accaduto attorno alle 9. Stando alle prime informazioni trapelate, la 75enne sarebbe stata investita da un mezzo adibito alla fresatura dell'asfalto che stava procedendo in retromarcia. Il conducente della macchina operatrice non si sarebbe accorto di lei, colpendola in pieno.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto si sono precipitate un'ambulanza, un'auto medica e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Tutti vani gli sforzi dei soccorritori: troppo gravi le ferite rimediate, l'anziana è deceduta ancor prima di essere trasportata in ospedale.