Auto fuori controllo, si schianta contro un muro: donna intrappolata nell'abitacolo

Ha perso il controllo della sua auto, che ha colpito in pieno una cuspide per poi finire la sua corsa contro il muro di un cavalcavia. Per la donna, una 39enne di Vobarno, si è inizialmente temuto il peggio: è rimasta intrappolata nell'abitacolo della sua Peugeot e per liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre veniva anche allertata l'eliambualanza.

Per fortuna la donna non ha mai perso conoscenza e non si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, giunti a bordo di due ambulanze, arrivate a sirene spiegate, è stata ricoverata in un codice giallo all'ospedale di Garvardo. Per lei seri traumi, ma pare nulla di grave.

Tutto è accaduto verso le 17.30 di sabato pomeriggio lungo la 237 del Caffaro poco dopo lo svincolo di Vobarno, in direzione di Villanuova. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale di Salò che si è occupata dei rilievi di rito.