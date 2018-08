Muore travolto da un tir: sulla stessa strada aveva perso la vita anche la moglie

Travolto da un'autocisterna mentre era in sella alla sua bicicletta, muore in ospedale dopo tre settimane di agonia. Questo il triste destino di Vincenzo Castelli, pensionato 80enne di Cologno al Serio che il 13 luglio scorso, sull'ex Statale 591, era stato investito e travolto dal camion, a poche centinaia di metri da casa.

Una botta tremenda: scaraventato sull'asfalto e pure in parte schiacciato dal peso dell'autocisterna. Miracolosamente sopravvissuto, era stato trasferito d'urgenza all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove è rimasto in Terapia intensiva fino a un paio di giorni fa, quando il suo cuore si è fermato. Per sempre.

Una tragica coincidenza: anche la moglie Mina, esattamente 21 anni fa, era stata investita e uccisa in bicicletta. Travolta da un'auto mentre cercava di recuperare il suo cane, che le era da poco sfuggito. Anche quella volta non lontano da casa, da Via Puccini. La salma di Castelli riposa all'obitorio: a breve saranno comunicate le date dei funerali.