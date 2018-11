Investe e uccide un uomo: via la patente e condanna a 10 mesi di carcere

Viaggiava sulla Gardesana ad una velocità superiore rispetto al limite consentito, quando ha investito un anziano che stava attraversando la strada portando a mano la sua bicicletta. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al pedone: Vincenzo Benedetti, 96enne di Toscolano Maderno, era morto poche ore dopo il ricovero all'ospedale di Gavardo.

Ora la giustizia ha presentato il conto all'automobilista (C.M. 77enne di Lissone): la patente gli è stata revocata ed è stato condannato a 10 mesi di reclusione (con pena sospesa) e al pagamento delle spese processuali. Ad incastrare l'uomo le indagini condotte dalla Polizia Locale, che hanno accertato le responsabilità dell'incidente, facendo emergere come l'investitore viaggiasse a velocità sostenuta: ben 10 chilometri oltre al consentito.

Il drammatico incidente il 30 gennaio del 2017, a Toscolano Maderno. Attorno alle 19, Benedetti stava attraversando la Gardesana spingendo la sua bicicletta, a poca distanza dalle strisce, quando è stato colpito in pieno dalla Bmw condotta dal 77enne. A seguito dell'urto, il 96enne era stato 'catapultato' alcuni metri più avanti

Le sue condizioni erano apparse subito serie, a causa dei numerosi traumi riportati, ma inizialmente non si pesava potesse essere in pericolo di vita: sarebbe rimasto cosciente durante i primi soccorsi prestati dei sanitari del 118 e durante il trasporto in ospedale. Proprio dopo l'arrivo al nosocomio di Gavardo il quadro clinico di Benedetti era peggiorato improvvisamente: il suo cuore aveva smesso di battere dopo la mezzanotte, a poche ore dal ricovero.